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Парламентская газета

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Всемирный день конфет празднуется 18 октября

Всемирный день конфет празднуется 18 октября

Праздник всех сладкоежек — Всемирный день конфет — отмечается 18 октября. Первые конфеты появились более трех тысяч лет назад в Древнем Египте, затем сладости из сухофруктов и орехов в меде стали готовить в других странах.

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