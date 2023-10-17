Всемирный день конфет празднуется 18 октября

Праздник всех сладкоежек — Всемирный день конфет — отмечается 18 октября. Первые конфеты появились более трех тысяч лет назад в Древнем Египте, затем сладости из сухофруктов и орехов в меде стали готовить в других странах.
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