Главу Банка России сравнили с Маргарет Тэтчер

Комментируя борьбу Банка России с ростом цен, глава ВТБ Андрей Костин назвал в интервью Reuters руководителя регулятора Эльвиру Набиуллину «железной леди» и сравнил ее с возглавлявшей британское правительство Маргарет Тэтчер, которая тоже активно противостояла инфляции, «полагая, что это главное в экономике».