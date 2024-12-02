Главу Банка России сравнили с Маргарет Тэтчер

Комментируя борьбу Банка России с ростом цен, глава ВТБ Андрей Костин назвал в интервью Reuters руководителя регулятора Эльвиру Набиуллину «железной леди» и сравнил ее с возглавлявшей британское правительство Маргарет Тэтчер, которая тоже активно противостояла инфляции, «полагая, что это главное в экономике».
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