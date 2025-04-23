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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой об игре в хоккей с Овечкиным: «Я хотел бы ему пас отдать, а он пускай забьет. Если будет возможность, сыграем. Его рекорд нужно называть вечным, при нашей жизни его не побьют»

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

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