ТАСС: Блиновская не владела автомобилем Lamborghini, арестованным по ее делу

Королева марафонов Елена Блиновская не была владельцем автомобиля Lamborghini Urus стоимостью около 25 млн рублей, который был арестован в рамках наложения обеспечительных мер по делу о банкротстве блогера.
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