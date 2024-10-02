Перенос запуска «Биона» подтвердили

Запуск биологического космического аппарата «Бион-М» №2 могут осуществить в марте 2025 года. Перенос запуска подтвердил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов, передает ТАСС.
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