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Упаковку iPhone 18 показали на странном фото — Apple готовит перемены в дизайне?

Упаковку iPhone 18 показали на странном фото — Apple готовит перемены в дизайне?

Розовая модель в чёрной коробке вызвала вопросы В Сети появилось изображение упаковки iPhone 18 в розовом цвете, помещённого в чёрную коробку.

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