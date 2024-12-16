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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Баффало» в 4-й раз в истории проиграл 10 матчей подряд. Антирекорд клуба и НХЛ – 18

«Сэйбрс» уступили «Торонто» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ, хотя по ходу матча вели со счетом 2:0 и 3:1.

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