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Колташов: Лавров круто отреагировал на дерзость американского посла

Колташов: Лавров круто отреагировал на дерзость американского посла

Политолог и экономист Василий Колташов рассказал, как глава МИД РФ Сергей Лавров очень жестко ответил на выпад посла США в ЮАР Рубена Бригети.

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