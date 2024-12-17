В Уварово завершили работы по рекультивации свалки

Ранее сообщалось, что задачу очистить к Новому году города и округа от несанкционированных свалок, буквально отравлявших жизнь тамбовчан на протяжении последнего года, перед органами местного самоуправления поставил временно исполняющий обязанности главы области Евгений Первышов.