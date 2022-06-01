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Для тела и души: три причины купить велосипед этим летом

Для тела и души: три причины купить велосипед этим летом

Весной и летом на улицах города становится все больше велосипедистов. Уссурийск, к слову, отлично подходит для этого транспорта: относительно ровные дороги без подъемов и спусков позволяют исколесить все районы и даже проселочные дороги.

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