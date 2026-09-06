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«Весной всё будет плохо»: Украина пойдёт на призыв женщин и снижение мобилизационного возраста – Павлив

«Весной всё будет плохо»: Украина пойдёт на призыв женщин и снижение мобилизационного возраста – Павлив

Эта зима окажется настолько тяжёлой для ВСУ и Украины в целом, что в начале следующего года им придётся снижать мобилизационный возраст и начать загребать женщин.

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