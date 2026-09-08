Империя стройконтроля: как уральская компания «ПСК «АРТСТРОЙ» стала главным гарантом качества для федеральных гигантов по всей России

Строительный контроль часто остается за кадром громких строек, но именно от него зависит, простоит ли здание десятки или даже сотни лет.
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