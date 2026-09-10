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Газета.ру

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Сенат Узбекистана одобрил закон об изменении алфавита

Сенат Узбекистана одобрил закон об изменении алфавита

Верхняя палата парламента Узбекистана приняла закон, который меняет структуру узбекского алфавита на основе латинской графики.

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