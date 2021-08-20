Заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец вручил Георгиевское знамя новому командиру Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ

Заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец вручил Георгиевское знамя новому командиру Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ

В ходе торжественного ритуала заместитель начальника штаба ВДВ принял Георгиевское знамя соединения из рук Героя Российской Федерации гвардии полковника Владимира Селивёрстова, который командовал бригадой с августа 2020 года и передал его новому командиру – гвардии полковнику Сергею Карасёву.

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