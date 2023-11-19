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"Бой Минеев – Штырков оказался нервным": Гаджиев подвел итоги турнира

Поединок Владимира Волжанина Минеева и Ивана Уральского Халка Штыркова в рамках турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ "оказался очень нервным, но не бескомпромиссным, заявил промоутер Камил Гаджиев, говоря об итогах вечера.

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