День памяти Дмитрия Прилуцкого православные отмечают 24 февраля 2024 года Лидия КарпенкоВ православной традиции существует особый праздник в честь святого преподобного Димитрия Прилуцкого, который отмечается 24 февраля каждый год в церковном календаре.