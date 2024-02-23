День памяти Дмитрия Прилуцкого православные отмечают 24 февраля 2024 года Лидия КарпенкоВ православной традиции существует особый праздник в честь святого преподобного Димитрия Прилуцкого, который отмечается 24 февраля каждый год в церковном календаре.
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