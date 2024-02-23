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День памяти Дмитрия Прилуцкого православные отмечают 24 февраля 2024 года

День памяти Дмитрия Прилуцкого православные отмечают 24 февраля 2024 года

День памяти Дмитрия Прилуцкого православные отмечают 24 февраля 2024 года Лидия КарпенкоВ православной традиции существует особый праздник в честь святого преподобного Димитрия Прилуцкого, который отмечается 24 февраля каждый год в церковном календаре.

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