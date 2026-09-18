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Экономисты ФРГ выступили против смягчения отмены раннего выхода на пенсию

Экономисты ФРГ выступили против смягчения отмены раннего выхода на пенсию

Пятилетний переходный период перед отменой окончательной отменой возможности выхода на пенсию в 63 года подвергли критике немецкие экономисты, 18 сентября пишет газета Handelsblatt.

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