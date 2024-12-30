Языковая модель ИИ работает на системе Windows 98 с процессором Pentium II и 128 МБ ОЗУ

Компания EXO Labs написала подробную статью в блоге о работе Llama на Windows 98 и продемонстрировала довольно мощную модель большого языка ИИ (LLM), работающую на 26-летнем ПК с Windows 98 Pentium II, в коротком видеоролике в социальных сетях.
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