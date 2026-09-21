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«Язмагыз андый сүзләр» - Чулпан Йосыпова сеңлесенә булышмауда гаепләүчеләргә җавап бирде

Җырчы Чулпан Йосыпова үзенең сәхифәсендә бик тә четерекле темага кагылып үткән. Артистның бертуган сеңлесе инде озак вакытлар яман шеш авыруы белән көрәшә.

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