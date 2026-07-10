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Кесслер Эдвардс перешел в «Виртус»

25-летний форвард Кесслер Эдвардс продолжит карьеру в « Виртусе ». Игрок был выбран 44-м на драфте-2021 НБА и отыграл 4 года в лиге.

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