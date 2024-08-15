66.ru: cуд Екатеринбурга приговорил к реальным срокам 11 "граждан СССР"

Суд Екатеринбурга приговорил к реальным срокам 11 "граждан СССР". Об этом пишет портал 66.ru. Двое организаторов отделения "СССР" в Свердловской области были приговорены к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а девять его участников - к двум годам лишения свободы.
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