66.ru: cуд Екатеринбурга приговорил к реальным срокам 11 "граждан СССР"

Суд Екатеринбурга приговорил к реальным срокам 11 "граждан СССР". Об этом пишет портал 66.ru. Двое организаторов отделения "СССР" в Свердловской области были приговорены к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, а девять его участников - к двум годам лишения свободы.