Об «ужасах» национально ориентированной политики и чудовищных преступлениях мигрантов

“По итогам дискуссии о странном поведении депутатов Госдумы Федорова и Матвейчева, обвинивших русских людей, сражающихся с нацистами на Украине? в работе на британские спецслужбы, у меня есть ряд более глубинных замечаний, которые и хочется высказать”, –пишет политолог Ухов.
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