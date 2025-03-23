Депутат Заксобрания Запорожской области назвал срыв соглашений стилем Киева

Нет никакого смысла заключать с Киевом соглашения о ненанесении ударов, если в них нет механизмов жёсткого принуждения, поскольку Украина будет в своём стиле срывать их и обвинять Россию, заявил в беседе с RT депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа.