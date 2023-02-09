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Банки закрывают отделения, россияне переходят на короткие вклады. Обзор прессы 9 февраля

В январе крупные банки отмечают повышенный интерес граждан ко вкладам на сроки три и шесть месяцев, хотя еще в ноябре 2022 года спрос начинал смещаться в сторону долгосрочных сбережений, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на представителей банков.

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