Банки закрывают отделения, россияне переходят на короткие вклады. Обзор прессы 9 февраля

В январе крупные банки отмечают повышенный интерес граждан ко вкладам на сроки три и шесть месяцев, хотя еще в ноябре 2022 года спрос начинал смещаться в сторону долгосрочных сбережений, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на представителей банков.