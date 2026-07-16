В Краснодарском крае транспортные полицейские и общественники провели для детей праздник безопасности

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Белореченского линейного отдела полиции Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте совместно с членом общественного совета при Управлении посетили воспитанников детского сада № 17 «Колосок».
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