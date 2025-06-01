Путин выслушал доклады по ЧП от губернатора Брянской области и руководителя РЖД

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем Российской железной дороги (РЖД) Олегом Белозеровым и выслушал доклады о ЧП с поездами.
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