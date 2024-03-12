Совет ветеранов УМВД России по Ивановской области организовал экскурсионную поездку на выставку-форум «Россия» для членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

Совет ветеранов УМВД России по Ивановской области организовал для членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, и членов ветеранской организации экскурсионную поездку на международную выставку-форум «Россия».
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