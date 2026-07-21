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Арбитр Тэйлор завершил карьеру в 47 лет. Он отработал в АПЛ 16 сезонов и судил финал ЛЧ в 2024-м

Энтони Тэйлор завершает карьеру футбольного арбитра. 47-летний рефери сообщил, что после ЧМ-2026 настала пора начать «новую главу» в карьере.

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