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Царьград

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Перестраховщики и холдинги получили зарплаты свыше 500 тыс. в июле

Перестраховщики и холдинги получили зарплаты свыше 500 тыс. в июле

В июле средние зарплаты в перестраховании достигли 653,7 тыс. рублей, а в холдингах — 542,5 тыс. рублей.

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