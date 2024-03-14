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Вторжение мигрантов Грозит ли нам новое переселение народов?

Вторжение мигрантов Грозит ли нам новое переселение народов?

В статье рассматриваются глубинные (этнологические) причины массовых миграций и демографического спада в современной России, а так же перспективы решения этих проблем.

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Комментарии
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Виктор Александров
Короче говоря, русским надо срочно вооружаться и показать мигрантам-&quot;специалистам&quot; направление домой. А заварившие эту кашу &quot;умники&quot; из Правительства должны быть отправлены на перевоспитание. Пожизненно!
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