В статье рассматриваются глубинные (этнологические) причины массовых миграций и демографического спада в современной России, а так же перспективы решения этих проблем.
Вторжение мигрантов Грозит ли нам новое переселение народов?
Комментарии
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Виктор Александров
Короче говоря, русским надо срочно вооружаться и показать мигрантам-"специалистам" направление домой. А заварившие эту кашу "умники" из Правительства должны быть отправлены на перевоспитание. Пожизненно!
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