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Газета.ру

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На видео попало, как пассажирка разбила голову таксисту телефоном в Петербурге

На видео попало, как пассажирка разбила голову таксисту телефоном в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о нападении на водителя такси. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, обвинительный акт утвержден в отношении 25-летней местной жительницы.

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