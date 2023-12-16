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Сутормин оценил осеннюю часть сезона «Зенита»: «В конце на четверку выправили. Отыграли большое отставание от «Краснодара», вовремя сплотились»

Сутормин оценил осеннюю часть сезона «Зенита»: «В конце на четверку выправили. Отыграли большое отставание от «Краснодара», вовремя сплотились»

— Как оцените прошедшую часть сезона для «Зенита» по пятибалльной шкале? — Думаю, в конце на четверку выправили.

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