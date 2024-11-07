Обнаружены уничтожающие супербактерии вирусы

Ученые Университета Монаша обнаружили новые вирусы, способные уничтожать супербактерию клебсиеллу. Эти вирусы, найденные в водоемах на землях австралийских аборигенов Вурунтьери, обладают генетическими вариациями, которые могут помочь в борьбе с растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам.
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