RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 679 подписчиков

BI: в Британии назвали «сделкой с дьяволом» сотрудничество с Маском по Starlink

BI: в Британии назвали «сделкой с дьяволом» сотрудничество с Маском по Starlink

Власти рискуют заключить «сделку с дьяволом» из-за Starlink, сообщили в Кембриджском университете. Как пишет Business Insider со ссылкой на доцента школы госполитики университета Алессио Терци, сделка позволит основателю SpaceX Илону Маску решать, как, когда и где граждане и военные этих стран получают доступ к интернету.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым