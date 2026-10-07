BI: в Британии назвали «сделкой с дьяволом» сотрудничество с Маском по Starlink

Власти рискуют заключить «сделку с дьяволом» из-за Starlink, сообщили в Кембриджском университете. Как пишет Business Insider со ссылкой на доцента школы госполитики университета Алессио Терци, сделка позволит основателю SpaceX Илону Маску решать, как, когда и где граждане и военные этих стран получают доступ к интернету.