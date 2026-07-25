Буданов* подтвердил присутствие иностранных делегаций на военной выставке

24 июля Россия нанесла удар по полигону в Киевской области, где проходила выставка вооружений Defense Demo Day & Defense Expo «Критично Захищено» («Критически Защищено»), организатором которой стала «Армада» – Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий.
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