В Великобритании заявили о наличии ядовитого асбеста в кораблях ВМС

В конструкциях кораблей военно-морских сил (ВМС) Великобритании может содержаться ядовитый асбест. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на заместителя министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Картлиджа.
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