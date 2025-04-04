Замглавы Минсельхоза Польши предложил купить у Украины порт Одессы

По мнению замглавы Минсельхоза Польши Михаила Колодзейчака, Варшаве следует приобрести или арендовать у Украины портовую инфраструктуру в Одессе, чтобы таким образом расширить возможности для экспорта зерна.
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