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Дугин предложил насмерть «жарить» коррупционеров в Сибири
Комментарии
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виталий панов
Интересно посмотреть,как коррупционеру для себя подпишут смертный приговор?В ГД РФ всегда не пропускают ни одного закона,который может ударить по их "благополучию" в борьбе с коррупцией!
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8 час.
Nikolay Zakharov
Да, для крупных взяточников смерть будет во благо.
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3 час.
Nikolia Vovchenko
Именно поэтому и нужно отправить"на курорты"Сибири "нашего"фашиста,хотя этот и другие будут упираться...А,в подмогу им власовцев и бендеровцев
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3 час.
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