Дугин предложил насмерть «жарить» коррупционеров в Сибири

виталий панов Интересно посмотреть,как коррупционеру для себя подпишут смертный приговор?В ГД РФ всегда не пропускают ни одного закона,который может ударить по их "благополучию" в борьбе с коррупцией!

Nikolay Zakharov Да, для крупных взяточников смерть будет во благо.