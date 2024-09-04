Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дугин предложил насмерть «жарить» коррупционеров в Сибири

Дугин предложил насмерть «жарить» коррупционеров в Сибири

Политнавигатор Ροccии нужнο cнять мοpaтοpий нa cмepтную κaɜнь для κpупныx κοppупциοнepοв в οднοм иɜ cвοиx peгиοнοв.

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Комментарии
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виталий панов
Интересно посмотреть,как коррупционеру для себя подпишут смертный приговор?В ГД РФ всегда не пропускают ни одного закона,который может ударить по их &quot;благополучию&quot; в борьбе с коррупцией!
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8 час.
Nikolay Zakharov
Да, для крупных взяточников смерть будет во благо.
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3 час.
Nikolia Vovchenko
Именно поэтому и нужно отправить&quot;на курорты&quot;Сибири &quot;нашего&quot;фашиста,хотя этот и другие будут упираться...А,в подмогу им власовцев и бендеровцев
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3 час.

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