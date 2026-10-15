В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи сверхпрочного смартфона HONOR X9e Pro, который выделяется несокрушимой противоударной конструкцией, влагозащитой до 10 метров и крупнейшей в своем классе батареей емкостью 11 000 мА·ч.