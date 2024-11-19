Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

Вот просто интересно, но большинство из тех людей, которые совершенно заслуженно получили срок, которые с готовностью стучали на сокамерников(например лагерный стукач Солженицын, имевший оперативный псевдоним "Ветров"), после развала СССР вдруг объявили себя борцами с Советским режимом.