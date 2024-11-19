Страна и люди
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Страна и люди

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Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

Академик Лихачёв. Стукач из ГУЛАГа, Герой Социалистического Труда, совесть нации, после 1991 яростный антисоветчик

Вот просто интересно, но большинство из тех людей, которые совершенно заслуженно получили срок, которые с готовностью стучали на сокамерников(например лагерный стукач Солженицын, имевший оперативный псевдоним "Ветров"), после развала СССР вдруг объявили себя борцами с Советским режимом.

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