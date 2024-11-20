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Параллельная реальность Пентагона: Украина продолжает наступление

Параллельная реальность Пентагона: Украина продолжает наступление

Украинские войска якобы наступают и удерживают ключевые позиции. Об этом на брифинге в Пентагоне заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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