Театр абсурда
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Театр абсурда

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Хитрый ход Ирана заставил Израиль биться в муках без войны

Хитрый ход Ирана заставил Израиль биться в муках без войны

КОТ  КОСТЯН Тегеран уже начал изощренно мстить своим обидчикам-сионистам, хотя мировая общественность пока ничего не заметила.

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Комментарии
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Владимир Аверков
стратегией борьбы с израилем может быть только медленное удушение экономики,желания служить в армии и госструктурах и постепенное обнуление их военной мощи...иначе полыхнёт по-серьёзному.а Иран не сдюжит против коллективного Запада...пример-Ливия,Ирак...
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