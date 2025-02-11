Иностранный агент певец Моргенштерн решил избавиться от своих дьявольских татуировок (видео)

26-летний музыкант Моргенштерн принял решение избавиться от татуировок на своем лице. Алишер Валеев поделился в социальных сетях видео, на котором ему проводят болезненную процедуру удаления татуировок лазером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии