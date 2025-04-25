Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Общественники просят снять с Моргенштерна* статус иноагента

Движение «Зов народа» заявило, что исполнитель духовно преобразился Движение «Зов народа» обратилось к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой пересмотреть статус рэпера Моргенштерна* как иностранного агента.

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