Умер король Норвегии Харальд V

Король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет. О смерти монарха сообщил королевский двор.Сообщается, что Харальд V умер утром в университетской больнице Осло, где он проходил лечение.
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