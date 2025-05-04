На майские праздники в Крыму увеличивается количество обращений в травматологию Это связано с тем, что на длительных выходных люди чаще всего предпочитают активный отдых, рассказал главный внештатный специалист травматолог-ортопед министерства здравоохранения Республики Крым Константин Озеров.
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