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«Нужно какое-то время подождать. Но это не значит, что мы прекратили переговоры». Сайнс опроверг информацию о срыве контракта с «Ауди»

Сайнс опроверг информацию о прекращении переговоров с «Ауди». Пилот «Феррари» в данный момент не определился с тем, где продолжит карьеру после того, как покинет Скудерию в конце сезона.

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