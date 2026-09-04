Трусова вернулась и побила свой олимпийский рекорд?

22-летняя спортсменка Александра Трусова, вернувшись в большой спорт после годичного перерыва, связанного с рождением ребёнка, и четырёхлетнего отсутствия на международной арене, сумела набрать на соревнованиях в Японии больше баллов, чем на Олимпиаде-2022.