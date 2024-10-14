Показательная дискуссия в Госдуме. Среди прочих озвучена мысль о том, на какие деньги и чьими руками ОПГ-диаспоры блокируют ужесточение миграционного законодательства.
А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"
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Юрий Горемыкин
Где наши родные советские узбеки, таджики, и все остальные жители республик СССР! Да мы действительно крепко дружили, вместе по братски жили, вместе растили, созидали и строили, вместе победили! Это было...но теперь былой дружбы нет. Есть интересы стран и именно они стоят во главе отношения к нам. Нас переиграли, обманули, убедили враги наши -рассорили, разделили.....Нынешнее поколение стран бывших республик СССР это уже совсем иного воспитания люди, это гастарбайтеры, мигранты...чужестранцы используя нашу доброту, нашу память о былой дружбе, втихую, под видом вроде бы трудовой миграции постепенно заселяющие наши дома, улицы, районы, города, пытающиеся их захватить вытеснив нас и утвердить на нашей земле свои обычаи, правила и законы...их активно используют наши извечные враги с целью создать напряжения внутри страны имея задачу разрушить, развалить, разорвать Россию. ..
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13 час.
Эдуард Николаев
не было у нас с ними ни когда дружбы и не будет гусь свинье не товарищ, эти кровососы пусть живут и плодятся у себя , нет в них ни чего человеческого и культура чуждая
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10 час.
Вера Голубь
Надо отправить этих дедов-фантазеров пожить в Ср.Азию на пару годиков, чтобы мозги на место встали.
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1 час.
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