А ведь теперь русским больше некуда бежать от "братских народов"

Юрий Горемыкин

Где наши родные советские узбеки, таджики, и все остальные жители республик СССР! Да мы действительно крепко дружили, вместе по братски жили, вместе растили, созидали и строили, вместе победили! Это было...но теперь былой дружбы нет. Есть интересы стран и именно они стоят во главе отношения к нам. Нас переиграли, обманули, убедили враги наши -рассорили, разделили.....Нынешнее поколение стран бывших республик СССР это уже совсем иного воспитания люди, это гастарбайтеры, мигранты...чужестранцы используя нашу доброту, нашу память о былой дружбе, втихую, под видом вроде бы трудовой миграции постепенно заселяющие наши дома, улицы, районы, города, пытающиеся их захватить вытеснив нас и утвердить на нашей земле свои обычаи, правила и законы...их активно используют наши извечные враги с целью создать напряжения внутри страны имея задачу разрушить, развалить, разорвать Россию. ..