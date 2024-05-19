Двух россиян удалили за драку в матче Кубка Стэнли

Инцидент произошёл во время мачта «Ванкувер Кэнакс» противPr Scr youtube.com/@RussianNHL--> Нападающий Василий Подколзин и защитник Никита Задоров, выступающие за американский хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс», не смогли доиграть шестой матч серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».
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